Sertleşme problemi nasıl tedavi edilir?

Cinsellik, insan hayatında biyolojik olarak üreme fonksiyonunun ötesinde, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Erkekte cinsel işlevin yerine getirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir ve bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir. Üroloji uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman sertleşme probleminin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini cevapla.tv'ye anlattı.

Erkeklerde sertleşme problemi - sertleşememe - sertliği sürdürememe cinsel aktivite sırasında penisin yeterli sertliğe ulaşamaması veya sertleşmenin yeterince sürdürülememesi durumu sertleşme problemleri olarak anılmaktadır.Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir. Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram kolay algılanmaktadır. Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir.

Sertleşme sorununun çoğu zaman birden fazla nedeni vardır. Nedenler psikolojik, fizyolojik veya her ikisinin kombinasyonuna bağlı olabilir. Psikolojik ve fizyolojik nedenlerin birbirinden ayrımı tedavi seçimi açısından önemlidir. Sertleşme sorununun nedenleri 3 ana grupta incelenebilir: Psikolojik nedenler, Fiziksel nedenler, Psikolojik ve fiziksel nedenler.

Kaynak: cevapla.tv