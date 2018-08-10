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Sertleşme problemi nasıl tedavi edilir?

Sertleşme problemi nasıl tedavi edilir?

Sertleşme sorunu veya hekimlerin tercih ettiği deyişle “erektil disfonksiyon” yaşam boyu her on erkekten birini etkileyen yaygın bir problemdir. Peki, sertleşme sorunu nasıl tedavi edilir? Sertleşme sorunu piskolojik midir? Sertleşme sorununun nedenleri nelerdir? Üroloji uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman cevapla.tv'ye anlattı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 01:00 - Güncelleme: 10-08-2018 01:00

Cinsellik, insan hayatında biyolojik olarak üreme fonksiyonunun ötesinde, yaşam kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Erkekte cinsel işlevin yerine getirilmesi için en önemli gösterge penis sertleşmesidir ve bu olayın yeteri zaman ve kıvamda sürdürülmesi gereklidir. Üroloji uzmanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman sertleşme probleminin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini cevapla.tv'ye anlattı. 

Erkeklerde sertleşme problemi - sertleşememe - sertliği sürdürememe cinsel aktivite sırasında penisin yeterli sertliğe ulaşamaması veya sertleşmenin yeterince sürdürülememesi durumu sertleşme problemleri olarak anılmaktadır.Tıpta sertleşme problemi, erektil disfonksiyon olarak bilinmektedir ve önemli halk sağlığı problemidir. Konunun tek başına sertleşme problemi olarak algılanması eksikliktir ama halkımız ile iletişimde bu kavram kolay algılanmaktadır. Sertleşme problemi; 40 yaş altı 10 erkekten 1’inde ,40 yaş üstü ise 2 erkekten 1’inde görülmektedir. 

Sertleşme sorununun çoğu zaman birden fazla nedeni vardır. Nedenler psikolojik, fizyolojik veya her ikisinin kombinasyonuna bağlı olabilir. Psikolojik ve fizyolojik nedenlerin birbirinden ayrımı tedavi seçimi açısından önemlidir. Sertleşme sorununun nedenleri 3 ana grupta incelenebilir: Psikolojik nedenler, Fiziksel nedenler, Psikolojik ve fiziksel nedenler.

Kaynak: cevapla.tv

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