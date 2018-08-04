Serenay Sarıkaya 7 milyona bu videoyla teşekkür etti!

Popülerliğin önemli ölçütlerinden biri de sosyal medya takipçilerinin çok olması... Bunun farkında olan ünlü isimler, milyonluk takipçi sayılarına ulaştıkları zaman takipçileriyle özel paylaşımlarda bulunuyor.

Serenay Sarıkaya Kerem Bursin çiftine neler oluyor yüzü bu halde!

Bunun son örneğini ınstagramda 7 milyon takipçiye ulaşan Serenay Sarıkaya gösterdi. İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği bir videoyu hesabına yükleyen Serenay bu kutlama videosunu: “Bakın ne buldum! Bu inanılmaz video ile 7 milyonu kutluyorum… Sizleri çok özledim” notuyla paylaştı.