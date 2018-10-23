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Şerefiye Sarnıcı 'Atlar Hatlar ve Süleymanname' sergisine ev sahipliği yapacak

Şerefiye Sarnıcı 'Atlar Hatlar ve Süleymanname' sergisine ev sahipliği yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ’nin projelendirdiği, Süleyman Saim Tekcan’ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan “Atlar, Hatlar ve Süleymannâme” başlıklı sergisi, 24 Ekim 2018 - 7 Ocak 2019 tarihleri arasında Şerefiye Sarnıcı’nda sanatseverlerle buluşacak.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 17:05 - Güncelleme: 23-10-2018 17:05

İBB Kültür AŞ tarafından yönetilen 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı görkemli, mistik atmosferi ile sanata ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Süleyman Saim Tekcan’ın, Tophane-i Amire’de sergilenen “Döngüsel Seyir” başlıklı sergisinden sonra geniş kapsamda açacağı “Atlar, Hatlar ve Süleymanname” başlıklı sergisi, Şerefiye Sarnıcı’nın görkemli, mistik atmosferi içinde sanatçının 30 yıllık heykel ve gravürlerinden seçilmiş özel dizgiler ile sunulacak. 

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği serginin yerleşimini Ömer Aydın, Hamza Algül ve Delan Atasayar birlikte hazırladı.
‘ATLAR VE HATLAR’ ŞEREFİYE SARNICI’NIN SULARINA AKSEDECEK': Süleyman Saim Tekcan'ın Şerefiye Sarnıcı'na özel tasarlanan “Atlar, Hatlar ve Süleymannâme” Sergisinde; at heykelleri, at gravürleri, heykel ve gravür detaylarında yer alacak hatlar sanatseverlerle buluşacak. Sergide sarnıcın duvarlarıyla bütünleşen gravürler, suya yansıyan üç boyutlu çalışmalar ve bu çalışmaların duvarlarla örtüşen gölgeleriyle oluşan muazzam görüntüler izleyiciye benzersiz bir sergi deneyimi yaşatacak.SERGİ ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK: Bu kapsamlı proje sergisi, tarihimizin kökenlerindeki at imgesini çağdaş sanatta yeniden yorumluyor ve bildiğimiz at türlerine bir yenisini daha ekliyor. Süleyman Saim Tekcan’ın atı, heykel ve gravür formlarıyla karşımıza çıkıyor. Sergide sarnıcın sularına yansıyarak çoğalan çağdaş atlar ve hatlar, kadim değerlere dönüşüyor ve eserlerin gölgeleri yüzyıllar öncesinin duvarlarıyla bütünleşiyor.

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