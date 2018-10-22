Serdar Ortaç ile Chole Loughnan ayrılacak mı? Çok konuşulacak iddia

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde Miami'de aşırı alkol aldıktan sonra arkadaşı Merve Şentürk'le motosiklet kazası geçiren eşi Chloe Ortaç ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maltepe konseri önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, eşinin sağlık durumuyla ilgili şunları dile getirdi;

"Chloe'nin durumu iyi ama yüzünde iz olmasa daha iyi olurdu. 15 küsur çatlak var. 3 tane de parmağı kırılmıştı.Parmakları iyileşti. Bugün de yürümeye başladı. Şu anda annesi, menajeri ve üç beş kişi başında duruyor."

Ortaç ardından Chloe'nin annesinin Merve Şentürk'e dava açacağı yönündeki iddialar karşısında, "Annesinin öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Henüz kendisiyle konuşmadım." yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı neden eşinin yanına gidemediğini ise "Bu geceyi iptal edip gidemezdim. İçeride kaç bin kişi var." sözleriyle açıkladı.

SERDAR ORTAÇ İLE CHLOE LOUGHNAN AYRILACAK MI? Serdar Ortaç'ın bu açıklamalarının ardından Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında Serdar Ortaç ile Chloe Ortaç'ın evliliğinin bitebileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, Chloe Loughnan'ın özellike Miami'de çok fazla alkol kullandığını dile getirirken Bircan Bali'nin yorumları ise "Ünlü çift ayırlıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Bali şunları söyledi;

"Çok hissedilen bir şey var ki bu evlilik bitmeye çok yakın. Umarım olmaz. Dileğim Serdar Ortaç'ın bir an önce baba olması yönünde. Ama Serdar Ortaç'ın şu rahatlığı ve umursamazlığı bana evliliğin bitme sürecinde oladuğunu gösteriyor. Maalesef artık sabrı kalmamış."