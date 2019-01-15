Selda Alkor çocuğu var mı 20 yaşındaki ilk evliliği kiminleydi?

Selda Alkor Türk sinemasının başarılı ve sevilen oyuncularından biri. Asmalı Konak ile ününe ün katan ve yıllarca hafızalardan silinmeyen oyunculuk performansı sergileyen Selda Alkor aslen Konyalı ve Gürcü bir anne babanın kızı. 1943 doğumlu olan Selda Alkor bir kez evlilik yaptı. Selda Alkor'un ilk eşi milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran'dı. Çift 1972 yılında evlenmişti.

SELDA ALKOR KİMDİR: Selda Alkor, 3 Ocak 1943 tarihinde Konya‘da Gürcü asıllı bir anne ve Çerkes bir baba’nın kızı olarak doğmuştur. Bir ablası bir abisi vardır. Annesi Meliha Hanımdır. Selda Alkor’un babası İşgal dönemindeki İstanbul’da ünlü Rum kabadayı Hrisantos‘u öldüren polis muavini Muharrem Alkor‘dur. Sonra GümüşhaneEmniyet Amiri olarak gittiği yerden Konya‘ya tayin olduğunda Selda Alkor doğmuştur. Daha sonra Selda Alkor 3 yaşındayken Manisa‘ya tayin olunca orada ikamet etmişlerdir. Babasını 12 yaşındayken. Annesini de 16 yaşındayken kaybetmiştir. Manisa İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi’nden 1960 yılında mezun oldu. Annesi de ölünce Manisa‘dan abisi ile beraber İstanbul‘daki ablasının yanına gitti.

1965 yılında Ses Dergisinin açtığı yarışmada birinci olarak sinemaya başladı. İlk filmi 1965 yılında çekilen “Cumartesi Senin Pazar Benim” adlı ve Fikret Hakan, Tanju Gürsu, Altan Günbay ile birlikte oynadığı filmdir.

Tanju Gürsu ile birlikte rol aldıkları Üçüncü filmi ‘Çiçekçi Kız‘la artık Türkiye çapında tanınıyordu. Sonra Kartal Tibet‘le ‘Senede Bir Gün’, Fikret Hakan‘la ‘Buzlar Çözülmeden’ filmlerinde oynadı.

1967 yılında sahneye çıktı. Folk müziği ile aranjman söyledi. Birkaç kez yılın en başarılı sanatçısı seçildi.

EVLİLİĞİ: 1972 yılında milli basketçilerinden Cihat İlkbaşaran ile evlenince sinemadan uzaklaştı.

1983 yılında TRT 1’de yayımlanan, senaryosunu Atilla İlhan‘ın yazdığı, “Kartallar Yüksek Uçar” adlı dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi oyuncularda birlikte oynadı.