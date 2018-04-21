Seks kaseti ortaya çıktı adaylıktan çekildi!

12 Mayıs’ta Irak’ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı. Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.

ÖNCE İNKAR ETTİ SONRA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Bağdat’taki Mustansiriya Üniversitesi’nde akademisyen olan Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi. Ancak Perşembe günü yaptığı bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.



