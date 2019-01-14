Şeker Piliç kimin sahipleri kim isimleri FETÖ gözaltısı

Şeker Piliç sahipleri bugün FETÖ gözaltısına alındı. Peki Şeker Piliç kimin, sahipleri kim, isimleri ne...Şeker Piliç'in sahipleri ile bir ecza deposunun sahibinin de olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

BANDIRMA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı derneklere üyeliklerinin bulunduğu, örgüte maddi destek sağladıkları ve örgüt üyeleriyle telefon irtibatlarının olduğu tespit edilen iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu K.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı.