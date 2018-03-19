Şeker Fabrikaları niye satılıyor? AK Partili vekilden bomba ifşa

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili AK Parti kanadından ilk tepki Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Yiğit Bulut'tan gelmişti. “Bu çağrımdan dolayı beni öldürürler" diyen Yiğit Bulut, şeker fabrikalarının satılması ile NBŞ lobisinin piyasayı ele geçireceğini söylemişti.

AK Parti içinden şeker fabrikalarının satışına ilişkin bir itiraz da bugün Çorum milletvekili Salim Uslu'dan geldi. BBC'ye konuşan Salim Uslu, 'Bürokratlar hükümeti yanıltıyor' diyerek 'zarar eden değil kar eden şeker fabrikalarının satılacağını' açıkladı.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

16 yıl Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanlığı yapan Salim Uslu'nun bomba açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

- Sadece şeker fabrikalarının değil, gıda sektörünün özelleştirilmesini doğru bulmuyorum. Buralar illa özelleştirilecekse, işletmeleri özelleştirilebilir ve devletin malı olmaya devam eder. Alacak kişiler de paralarını işletme sermayesine koyarlar. Ya da kooperatifler kurarsınız, üreticiler ve çalışanlar buranın ortak sahibi olurlar. Şu ana kadar şeker fabrikalarının özelleştirilmesini gerekli kılan uluslararası gerekçeler olabilir, ben bunları da ayrıca tartışma konusu yaparım da…

KÂR EDENLER ÖZELLEŞTİRİLİYOR



-Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde zarar eden fabrikalar yerine kar eden fabrikaların özelleştirilmesini asla doğru bulmuyorum. Ve bu fabrikalar zarar etmiyordu. Eğer zarar ediyorsa veya üç ay çalışıp sonra boş duran kampanya işçileri varsa, bu bölgelere tarımsal ve kimyasal yeni fabrikalar, atölyeler kurmak mümkündür, örneğin Çorum'da arazimiz geniş. Mesela şeker fabrikasının hemen yanında ispirto fabrikası niye kurulmaz? O açıdan ben bunları ilgililere ilettim.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER (NBŞ) İDDİALARI



-Ben kanserojen etkiden, nişasta bazlı şekerden (NBŞ) anlamam, doktor değilim. Ama o konularda da arkadaşlarımızın çok haklı itirazları var. Onların dikkate alınması gerekir.

5 YILLIK DENEME SÜRESİ İŞE YARAMAZ



- Bir kere satıldı mı deneme süresi falan olmaz. Deneme yanılma metoduyla olmaz bu işler. Mevcut durumda şeker fabrikalarının işlevi ya da üreticileri bakımından herhangi bir sorun gözükmüyor gibi. Ama buraları satıp elden çıkardığınız zaman bir daha yeniden yapma ya da geri alma şansınız yok.

BÜROKRATLAR HÜKÜMETİ YANILTIYOR

- Fabrikaların içinde zarar edenler var ama onlar satış kapsamında değil. Satılan yerler, genelde kar edenler. Ben bürokratların hükümeti yanılttıklarını düşünüyorum.

ZARAR EDİYORSA İŞVEREN NİYE ALSIN

-Örneğin istihdam artacak diyorlar. Bana bir tane özelleştirilen işletme gösteremezler ki, işletmede işçi sayısı ve istihdam artmış olsun. Yok öyle bir şey. Sonra iş veren niye alsın, madem fabrika zarar ediyorsa, maliyetleri yüksekse. Yani kota koydunuz, 5 yıl üretimde kaldı falan… 5 yıl sonra ne olacak? Garantisi yok. Bu konudaki tavrım belli, herkes biliyor, Çorum'da da biliniyor. İlgililere tavrımı ve kaygılarımı ilettim, benimle birlikte bazı milletvekilleri de endişelerini iletti. İnşallah dediklerimizde haksız çıkarız.

ŞEKER FABRİKALARININ SATIŞI VE NBŞ İDDİALARI

Resmi gazetede yayınlanan özelleştirme kararına göre 14 şeker fabrikası satılacak. Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat Şeker fabrikaları 3 Nisan’da, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları 11 Nisan’da, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları ise 18 Nisan’da satılacak.

Şeker fabrikalarının satışına kamuoyu NBŞ (nişasta bazlı mısır şurubu) piyasayı ele geçireceği için karşı. Kanser ve obezitenin kaynağı olarak gösterilen NBŞ bir çok ülkede sınırlı üretiliyor. Türkiye'de ise 2000'li yıllarda Kemal Derviş ile birlikte NBŞ ülkemize girdi. NBŞ üretimi şeker pancarına göre çok daha ucuz olduğu için pastacılık ve tatlı ürünlerinin tamamında mısır şurubu kullanılıyor.

BU İDDİA DOĞRU MU?

Türkiye'deki şeker fabrikalarının satışının NBŞ üretimi yapan Cargill'in raporu doğrultusunda olduğu iddia ediliyor. Türkiye’de NBŞ üretiminin %90’nı bu şirketin tekelinde. Şeker pancarı fabrikaları satılınca sağlığa zararlı olarak görülen NBŞ üretiminin piyasayı tamamen ele geçireceği iddiaları var. Bu da toplum sağlığı açısından endişe yaratıyor.





NBŞ NEDİR? : NBŞ Nişasta bazlı şeker demek. Türkiye’de NBŞ mısırdan üretiliyor. Mısır Şurubu ise vücutta früktoza dönüşmesi sebebiyle zararlı bulduğu bir ürün. Fruktoz, insülin direncini olumsuz olarak tetikliyor. Şeker hastalığı ve şişmanlık başta olmak üzere kanserden kalp hastalıklarına ve karaciğer yetmezliğine kadar birçok kronik hastalıkları yol açıyor.

NBŞ ÜRETEN FİRMALAR : Türkiye’de NBŞ üretimi, beş firmanın denetiminde bulunuyor. Bu şirketler Cargill(ABD), Amylum(Britanya ve ABD Ortaklığı), PNS (Cargill ve Türk Ortaklığı), Tat Nişasta ve Sunar Mısır Entegre’den oluşuyor.

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