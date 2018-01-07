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Şehit olan 4 pilotla ilgili tüm işaretler FETÖ'ye çıktı!

Şehit olan 4 pilotla ilgili tüm işaretler FETÖ'ye çıktı!

2015'te Malatya'da 4 askerin şehit olduğu kazayla ilgili kusurlu olduğu öne sürülen eski binbaşı, darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı. Kazayla ilgili soruşturmada, onu aklayan 3 generalin de FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 21:18 - Güncelleme: 07-01-2018 21:18

2015'te Malatya'da 4 askerin eğitim uçuşunda şehit olduğu kazayla ilgili kusurlu olduğu öne sürülen eski binbaşı, '15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından tutuklanmıştı. Kazayla ilgili soruşturmada, onu aklayan 3 generalin de FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. Uçakların kuleden gelen talimatlara göre alçaldığı, güzergahta dağ olmasına rağmen, pilotların uyarılmadığı iddialar arasında...

5 Şubat 2015'te Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'nden gece uçuş eğitimi için havalanan iki keşif uçağı düştü. Kurmay Binbaşı Salih Sezer ile üst teğmenler Salih Atalay, Zeynel Özbahçeci ve Onur Özkaya şehit oldu.

Kusurlu olduğu öne sürülen Filo Komutanı eski Kurmay Binbaşı Ali Ertürk kaza sonrası soruşturmada aklandı. Ertürk, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından FETÖ soruşturmasında tutuklandı. Son olarak, kaza soruşturmasında onu aklayan 3 eski generalin de FETÖ tutuklusu olduğu ortaya çıktı.

Şehitlerden Onur Özkaya'nın ailesi soruşturmada çelişkiler olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Kaza raporunu Özkaya'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan kayınpederi Kurmay Pilot Albay Tayyip Özsever inceledi. Özsever'in incelemelerine göre kazada ihmaller var.

Kaza anında uçakların kuleden gelen talimatlara göre alçaldığı, güzergahta düştükleri dağ olmasına rağmen pilotların uyarılmadığı öne sürülüyor.

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  • Yerel Haber 07 Ocak 2018 22:34 Dincilerin yoğun yerleşim merkezi olan Konya Semalarında Fetullaha benzeyen bir bulut görüldüğü iddia ediliyor!..... Yerel Gazeteler

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