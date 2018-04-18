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Seçimler ikinci tura kalırsa hangi tarihte yapılacak?

Seçimler ikinci tura kalırsa hangi tarihte yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '24 Haziran 2018 tarihinde erken seçime gidiyoruz' açıklamasının ardından siyaset kulisleri hareketlendi. Yapılacak seçimde herhangi bir aday rakiplerine üstünlük sağlayamazsa seçimler ikinci tura kalacak.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 22:32 - Güncelleme: 18-04-2018 22:32

Seçimlerin 24 Haziran’da yapılması kararıyla sınav tarihleri değişen yaklaşık 2.5 milyon adayın kafasında yeni soru oluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 30 Haziran ve 1 Temmuz olarak açıklanan YKS tarihi yine değişecek mi?

Anayasa gereği ikinci tur ilk seçimin ardından ikinci pazar yapılacak. Dolayısıyla YÖK sınav tarihinde değişiklik yaparken ‘ikinci tur’ ihtimalini de göz önüne aldı. 24 Haziran’da seçim yapılır ve ikinci tura kalırsa YKS açıklandığı gibi 30 Haziran ve 1 Temmuz’da yapılacak.

İkinci tur ise sınavdan sonraki hafta sonunda yani 8 Temmuz Pazar günü yapılacak.

İKİNCİ TURU BEKLEMEDİLER

YÖK yetkilileri sınav için ikinci turun beklenmesi durumunda hem eğitim öğretimin etkileneceğini hem de sınavın açıklanma takviminin gecikeceğini belirttiler.

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