Seçimin ardından Trump'tan ilk açıklama

Dün yapılan ABD ara seçimler sonuçlandı. Seçim sonuçlarına göre Trump'ın Cumhuriyetçileri Senato'da gücünü korurken, Demokrat Parti sekiz senenin ardından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele aldı.

Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunlu ele geçirmesi ile Trump ve Cumhuriyetçilerin işi zorlaştı. Durum bu olunca Trump'ın ne zaman kameraların karşısına çıkacağı merak konusuydu.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye saati ile saat 19:30'da Beyaz Saray'da seçim sonrası ilk basın konferansını düzenleyeceğini duyurdu.