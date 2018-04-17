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Seçim tarihi değişti mi genel seçimler ne zaman-2018

Seçim tarihi değişti mi genel seçimler ne zaman-2018

Türkiye genel seçim tarihi değişti mi, seçimler ne zaman yapılacak? YSK seçim takvimine göre 3 Kasım 2019 yılında yapılması planlanan genel seçimler Bahçeli'nin açıklamalarından sonra erkene mi alınacak? Türkiye 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime mi gidecek?

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 12:10 - Güncelleme: 17-04-2018 11:21

Seçim tarihi değişti mi, 3 Kasım 2019 yılındaki seçim bu sene, 26 Ağustos 2018 yılında mı yapılacak? MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından yeni seçim tarihi gündem oldu. YSK takvimine göre normal şartlarda 3 Kasım 2019 yılında yapılması planlanan seçim erkene mi alındı, 29 Ağustos 2018 yılında Türkiye erken seçime mi gidecek? Şimdi gözler Yüksek Seçim Kurulu YSK'dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında milletvekillerine seslendi ve erken seçim çağrısı yaptı.

Bahçeli şunları söyledi: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen hayata geçmeden devamlı yargılanmakta, kararlanmakta ve hasar verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a kadar sabırla dayanması geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir.

Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü,

 Türkiye'nin sistem tartışmalarıyla boğulmak istendiği bugünkü şartlar altında 3 Kasım 2019'a istikrar ve dengeyle ulaşması zorlaşmaktadır...

İktidar partisiyle varılan uzlaşma neticesinde mahalli idareler seçimleri hariç olmak üzere, cumhur ititfakının iki paydaşından biriyiz.Milli mutabakatın titizlikle korunması ve hedeflerine varması elzemdir. ..

Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı... Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesidir."

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