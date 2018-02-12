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Sayı artıyor, 47 kişi karantinada: Nörovirüs alarmı!

Sayı artıyor, 47 kişi karantinada: Nörovirüs alarmı!

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, 'Nörovirüs' adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 21:28 - Güncelleme: 12-02-2018 21:28

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüsten etkilendiği bildirildi. Yetkililer, virüsün Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı. Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti. Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını da belirtti.

Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusunun destek verdiği kaydedildi.

UYARI YAPILDI

Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.  Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor. 

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