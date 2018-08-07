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Savunma Sanayii toplantısında çok önemli kararlar!

Savunma Sanayii toplantısında çok önemli kararlar!

Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi. ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler alındı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 18:52 - Güncelleme: 07-08-2018 18:52

Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 13.5 milyar lira bedeli olan projeler değerlendirildi. Toplantıda yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler hakkında yeni kararlar alındı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayii İcra Komitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandığı belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, sınırlar içinde ve ülke sınırlarının güvencesi için sınır ötesinde harekatlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerinin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alındığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır.

"YENİ KARARLAR ALINMIŞTIR"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır.

TOPLAM 13.5 MİLYAR TL BEDEL

Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır.

ATAK HELİKOPTERİNE YENİ KABİLİYETLER

Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 19:03 Sineğin kanat hareketletini yakalayacak Radar RAdar Radar.Her şey radarda bitiyor.Sonra SİHA -İHA fark etmez bunalar lazer işaretleme yaptığın müddetçe F35 uçağa gerek yok ABD F35 alsın bir tarafına soksun Lazer işaretli hedeflere gönder akıllı seyir füzelerini.Hedef isterse hareketli İHA lar işaretlediği müddetçe sıkıntı yok.İkinci olarak manyetik alan perdeleme hava saldırılarında hava öyle bomba atacağız gibi Güneş patlaması gibi manyetik alanlar oluşturrak gelen düşman araçlarının elekronik sistemini çökertecek.Hava savunma füzeşeri ile de imha etmek.Bakın Hz.Süleyman kıssasındaki Kitap ehlinden bir kul Şeytandan daha hızlı koltuğu getirdi.Zulkarneyn mantayik alan yarattı yecüc be mecüc yön duygularını kaybetti

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