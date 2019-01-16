Savcıya trafikte bıçak çekti sizi keserim delik deşik ederim

Bakırköy İsmail Erez Bulvarı’nda, Feyzoğlu ile bir kişi trafikte seyir halindeyken tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, aracından inip savcı Feyzoğlu’na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek bıçak çekti.
Zanlı, savcıyı tehdit edip olay yerinden ayrıldı. Ardından savcı Feyzoğlu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli polislere durumu bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu.
Polisin zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor.
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