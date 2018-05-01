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Savcı Murat Uzun cinayeti şüphelisi PKK'lı sınırda yakalandı

Savcı Murat Uzun cinayeti şüphelisi PKK'lı sınırda yakalandı

TUNRCELİ'nin Ovacık ilçesinde cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında adı geçen PKK üyesi Fırat G. ile eşi Yunanistan sınırında yakalandı...

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 17:08 - Güncelleme: 01-05-2018 17:08

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan 2 PKK şüphelisinden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Üyüklütatar köyünde Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaya ve sırt çantalı kişileri durdurdu. Yapılan incelemede, şüphelilerin Berivan G. (29) ve Fırat G (27) olduğu tespit edildi. Berivan G'nin üzerinde yabancı kimlik kartı bulundu.

SAVCI SUİKASTİ ŞÜPHELİSİ... Araştırma sonucu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yaralı olarak ele geçirilen "Azad Çüngüş" kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinden, Fırat G'nin işbirlikçisi olarak adının geçtiği belirlendi. Fırat G'nin Tunceli'nin Malazgirt ilçesine bağlı köyde bir dönem öğretmenlik yaptığı da öğrenildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI... Savcının talimatıyla Berivan G. ve Fırat G. çifti gözaltına alındı.  Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Fırat G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Berivan G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

DAHA ÖNCE DE CEZAEVİNDE YATMIŞ... Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen Fırat G'nin, terör örgütü üyeliğinden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldığı ve çeşitli mahkemelerce yakalama kaydı bulunduğu tespit edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 01 Mayıs 2018 17:18 gene Kimi Tutukladılar?..... İddianamesi yoktu, duruşması yapılmamıştı.

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