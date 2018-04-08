Savaş uçakları PKK kamplarını vurdu! 12 hedef imha edildi...

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır dışındaki PKK hedeflerini imha etmeyi sürdürüyor... Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedefin imha edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde, Türk birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 12 hedef imha edildi.