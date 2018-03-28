Şans Topu çekiliş sonucu (28 Mart 2018)

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günün oynanıyor. Kurum tarafından açıklanan verilere göre en çok kazandıran oyun ünvanına sahip.

Şans Topu ne zaman çekiliyor sorusunu cevabını veren kurum şu açıklamayı yaptı: Her Çarşamba saat 21:15'te başlıyor, 21:18-21:19'ta sonuçlar belli oluyor. Sonuçların belli olmasından 10-15 dakika içerisinde büyük ikramiye verileri yayınlanıyor.

ŞANS TOPU EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Şans Topu’nda en çok çıkan numaralar: 29 sayısı 151 kez çıkarken, 15 sayısı 146 kez çıktı. 22 sayısı 144 kez çıkarken, 2,5 ve 6 sayıları 139 kez çıktı. İkinci kürede ise en çok çıkan numaralar: 6 sayısı 82 kez, 10 sayısı 75 kez, 12 sayısı 74 kez çıktı.

En az çıkan sayılar: 16 ve 27 sayıları 118 kez çıktı. 30 sayısı 115 kez çıkarken, 33 ve 34 sayıları 114 kez çıktı. 31 sayısı 112 kez çıktı ve son olarak 21 sayısı 111 kez şans oyununda çıktı.