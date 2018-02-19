  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şanlıurfa'dan acı haber: 2 şehit

Şanlıurfa'dan acı haber: 2 şehit

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri araç kanala düştü. İki askerin kaybolduğu kazayla ilgili soruşturma sürerken, şehitlerin cenazelerine dün akşam saatlerinde ulaşıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-02-2018 19:07 - Güncelleme: 19-02-2018 00:17

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde askeri aracın dereye devrilmesi sonucu 2 asker kayboldu. Kayıp askerlerden dün akşam saatlerinde acı haber geldi. 

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, önceki gece sabaha kadar etkili olan sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrildi.

Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı, 2'si ise derede kayboldu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Timi, askerler ve itfaiye ekipleri, kayıp askerlerin bulunması için çalışma yürüttü.

Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile askeri yetkililer, bölgeye giderek çalışmaları inceledi.

Bu arada, yoğun yağış nedeniyle balçığa dönüşen tarlalarda çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler, aracın bulunduğu bölgede "drone"lar ile arama yaptı.

Şehit Er Cumali Akçal- Kahramanmaraş/ Şehit Er Esat Ertaş- Konya

ACI HABER 12 SAAT SONRA GELDİ

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazelerine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şehit askerlerin naaşına ulaşıldığı ifade edilerek "Şanlıurfa GAP Havaalanından törenle memleketlerine uğurlanacak olan şehit Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal ve şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine, Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Akçal'ın naaşının Kahramanmaraş'a, Ertaş'ın naaşının ise Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şanlıurfa'dan acı haber: 2 şehit haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Mehmet 18 Şubat 2018 23:17 Mekanları cennet olsun

    CEVAP YAZ 9 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat