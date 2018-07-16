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Samsung Gear S4 geliyor

Samsung Gear S4 geliyor

Samsung'un yeni akıllı saati Gear S4'ün piyasaya sürülme tarihi neredeyse belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 10:57 - Güncelleme: 16-07-2018 10:57

Akılı saat alanındaki bir diğer oyuncu olan Samsung, yeni modelini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Galaxy Watch olarak da bilinen Samsung Gear S4, ağustos ayının sonunda Berlin'de düzenlenecek olan IFA fuarında tanıtılacak.

31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA fuarında tanıtılacak olan yeni akıllı saat ile ilgili bazı iddialar da yer alıyor. Buna göre yeni saat Samsung'un kendisi tarafından geliştirilen Tizen işletim sistemini kullanacak.

Saatin bugüne kadar ortaya çıkan özelliklerine bakacak olursak pilinin 470 mAh olacağı düşünülüyor. Gear S3'te yer alan 380 mAh pile göre dah abüyük olan bu pilin kullanım ömrünü uzatacağı düşünülüyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip olması beklenen saatin yuvarlak yani daire tasarımına sahip olması da beklentiler arasında yer alıyor.

Tansiyon ölçmesi ve kayışında enterge bir pil bulunma ihtimali de olan telefonun LTE yani SIM kart destekli bir sürümünün de olacağı düşünülüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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