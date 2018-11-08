Samsung Galaxy S10'un Cheetah işlemcisi olay yaratacak

Samsung'un önümüzdeki dönem 3 adet Galaxy S10 modeli piyasaya süreceği konuşuluyor. Piyasaya çıkmamış akıllı telefonlara dair sızdırdığı bilgilerle ün salan Ice_Universe, gelecek olan yeni Samsung Exynos M4 işlemcisinin kod adının ‘Cheetah’ olduğunu iddia etti. Aslında bu Samsung'un yeni çıkaracağı akıllı telefonlar için planladığı küçük bir ayrıntı fakat Koreli teknoloji devi önümüzdeki sene büyük oynamayı hedefliyor.

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya çıkaracağı yeni Galaxy S10 serisi için yeni işlemcigeliştireceği de konuşuluyor. Söz konusu bilgilere göre bu işlemci 7nm'lik EUV tabanlı çift çekirdekli bir çipe sahip. Eğer bu haberler doğruysa ilk defa bir akıllı telefon EUV tabanlı bir çipe sahip olacak.

Şirket her ne kadar yenilik peşinde olsa da, yeni üreteceği bu işlemciler çapraz platform uyumluluğu ve özellik tekrarları konusunda hayli sıkıntı yaratabilir.