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Samsun hava durumu 5 günlük haritalı güncel tahmin

Samsun hava durumu 5 günlük haritalı güncel tahmin

Samsun hava durumu nasıl olacak, meteoroloji 5 günlük yeni haritalı Samsun hava durumu haberimizde. Bugün Samsun'da hava durumu en düşük 12 derece en yüksek 19 derece ve yer yer sağanak yağışlı olacak. Samsun'da hafta boyunca sıcaklık değerleri mevsim normallerinde seyredecek. Güneş yüzünü pek göstermeyecek.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 12:20 - Güncelleme: 02-05-2018 12:20

SAMSUN hava durumu meteoroloji 5 günlük haritalı tahmini yayınladı. Samsun'da bugün hava durumu en düşük 12 derece olacak. En yüksek sıcaklık ise 19 derece olarak ölçülecek. Samsun'da hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak. Güneş yüzünü göstermeyecek fakat etkili sağabak yağış beklenmiyor. Samsun haritalı 5 günlük güncel yeni hava tahmini raporu haberimizde.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

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