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Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok özel bir kayıt gönderdim. türdüm, izledi, çıldırdı" dediği video kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 08:57 - Güncelleme: 29-03-2018 09:01

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, daha önce bir televizyon programında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok özel bir kayıt götürdüm, izledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza" diye anons ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Almancı" diye suçlayıp FETÖ'yü öven kişinin Prof. Dr. Hilmi Bayraktar olduğunu belirtip, 15 Temmuz'dan sonra Gaziantep Üniversitesi'ne rektör yardımcısı atandığını yazdı...

İşte Şamil Tayyar'ın yayınladığı o video...

Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında, "Çok özel bir kayıt götürdüm, Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük" demişti. Başdanışmaların cephesinden bu iddiaya yönelik herhangi bir yanıt gelmezken Tayyar söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Konuşan Prof. Dr. Hilmi Bayraktar… Yerli ve milli Cumhurbaşkanımıza ‘Almancı’ diyen, ‘cemaat’ dediği FETÖ’yü cezalandırıcı üst makam olarak gören bu edepsiz, 15 Temmuz’dan sonra Gaziantep Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanımızdan gizlenen video budur” diyerek görüntüleri paylaşan Şamil Tayyar devamında şu ifadeleri kullandı:

CHP SAMİMİ İSE FETÖ YÜZÜĞÜNÜ ATSIN: Şamil Tayyar videodan sonra bir paylaşım daha yaparak “Bu videoyu daha önce TV ve Twitter’dan yayınladım, ne var ki cumhurbaşkanımızdan gizlendi. İzlediğinde bu edepsizliğe kızdı. CHP istismara kalkınca yeniden hatırlattım. CHP samimi ise önce FETÖ yüzüğünü atsın, işe FETÖ borsasından rahatsız olan Gaziantep İl Başkanından başlasın." ifadelerini kullandı.

FETÖ MÜCADELESİNİ SULANDIRANLARI İFŞA EDİYORUM: AK Parti'li Tayyar konuşla ilgili olarak son paylaşımında ise "İfadelerim; yargıda ve bürokraside FETÖ mücadelesini sulandıran provakatif girişimleri deşifre etmeye yöneliktir. Samimi olan herkes bu sürece katkıda bulunur. Görüyorumki CHP siyasi istismara kalkışarak FETÖ'ye kalkan olmaktadır. CHP'yi FETÖ'den kurtarmadan mücadele bitmeyecek!" dedi...

AK Parti'den Şamil Tayyar'a sert 'FETÖ borsası' tepkisi!

Başbakan'dan Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddiasına yanıt!

 

 

"FETÖ BORSASI KURULDU": Şamil Tayyar, aynı televizyon programında, “FETÖ borsası kurulmuş, 'FETÖ' mensupları tahliye edilmek için rüşvet veriyor. Milyon doları veren tahliye oluyor” iddiasında da bulunmuş, bu açıklamalarına başta Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere AK Parti yöneticileri tepki göstermişti. Tayyar, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmakla suçlanmıştı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • uzman seçmen 29 Mart 2018 09:07 Yalovada, gazeteler yazdı, fetöcüleri çalıştıran hastane ne oldu, ne yapıldı, ne oldu. 15 temmuzdan önce fetöcüleri koruyan hainler, şimdi daha tehlikeli. fetöyü koruyan hainler daha kuvvetliler, ekonomok ve her türlü. Vatanseverleri bu güçleri ile korkutuyor, sindiriyorlar, arkaları çok sağlam.

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KİMDİR ?
Şamil Tayyar
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, kitap yazarı, gazeteci.1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İslahiye ilçesinde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversi

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