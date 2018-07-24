Samanyolu'nun kayıp kardeşi bulundu

Nature Astronomy dergisinde yayımlanan araştırmada, Andromeda'nın parçalara ayırdığı bu büyük galaksiden geriye kanıt olarak gösterişli bir kuyruğun; yıldızlardan oluşan neredeyse görünmez bir halenin kaldığı belirtildi.

Andromeda'ya kurban giden bu galaksiye M32p adı verildiği, Samanyolu ve Andromeda'dan sonra Yerel Grubun en büyük 3. üyesi olduğu kaydedildi.

Boydan boya yaklaşık 10 milyon ışık yılı olan dambıl şeklindeki, 50'den fazla galaksinin bulunduğu bölge Yerel Grup olarak anılıyor.

M32p'nin, zaman içerisinde Samanyolu ile birleşen herhangi bir galaksiden en az 20 kat büyük olduğu düşünülüyor.