  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sahte profesör Adnan Oktar operasyonuna takılmış

Sahte profesör Adnan Oktar operasyonuna takılmış

Kendisini profesör doktor olarak tanıtarak hastaları yıllarca kandıran Cüneyt Turan’ın mali polis tarafından Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 09:49 - Güncelleme: 20-07-2018 09:49

Sahte profesör Cüneyt Turan’ın Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı. Turan’ın Adnan Oktar grubundan üst düzey kişileri aradığı bu nedenle mali polisin dikkatini çektiği öğrenildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran 2018 günü kendisini ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olarak tanıtan sahte profesör Cüneyt Turan’ı gözaltına aldı. Doktor olmadığı halde çok sayıda hastayı tedavi etmeye çalıştığı belirlenen sahte doktor Cüneyt Turan tutuklandı.

TEKNİK TAKİPLER SIRASINDA FARK EDİLMİŞ
Kendisini profesör doktor olarak tanıtarak hastaları yıllarca kandıran Cüneyt Turan’ın mali polis tarafından Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan teknik takipler sırasında fark edilerek yakalandığı ortaya çıktı.

ADNAN OKTAR’IN KANALINA ÇIKMIŞ
Mali polis, Adnan Oktar grubuna yönelik yaptığı teknik takipler sırasında grubun kapatılan A9 TV kanalına konuk olan kişileri de yakın takibe aldı. Oktar grubunun televizyon kanalına çıkarak kendisini ‘Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Profesörü olarak tanıtarak Cüneyt Turan böylece mali polisin takibine takıldı.

ADNAN OKTAR GRUBUNUN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİ ARAMIŞ
Sahte profesör Cüneyt Turan’ın Adnan Oktar grubunun üst düzey bazı yöneticileriyle telefon görüşmeleri yaptığı da belirlendi. Mali polis, Cüneyt Turan’ın gerçekten kim olduğunu incelemeye başladı.

Yapılan çalışmalarda Cüneyt Turan’ın sahte profesör olduğu tespit edildi. Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun deşifre olmasını istemeyen mali polis, sahte profesöre ayrı bir operasyon düzenleyerek tutuklanmasını sağladı.

ADNAN OKTAR’IN PAHA BİÇİLEMEYEN TEVRATI MÜZEDE
Adnan Oktar grubuna ait birçok ev ve işyerinde yapılan aramalarda 6 kamyon dolusu eşyaya da incelenmek üzere el konuldu. El konulan eşyaların yüzde 60’lık bölümünün tarihi eser niteliğinde olduğu belirlendi. Adnan Oktar’ın Çengelköy’deki evinde el konulan tarihi eser niteliğindeki 1 adet Tevrat müzeye teslim edildi. Uzmanlar tarihi Tevrat’ın ‘paha biçilemez’ niteliğinde olduğunu belirledi.

Adnan Oktar grubundan ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili çalışma İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sahte profesör Adnan Oktar operasyonuna takılmış haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 09:58 tipe bak sahtekar senden ne prof nede başka birşey olmaz bir cacık olmaz din istirmacısı olur sapık olur

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro