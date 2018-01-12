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Şahin Alpay ve Mehmet Altan'dan yeni başvuru

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'dan yeni başvuru

Anayasa Mahkemesi'nin haklarında 'hak ihlali' kararı verdiği Şahin Alpay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye talebini reddetmesinin ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 17:09 - Güncelleme: 12-01-2018 17:09

Gazeteci Şahin Alpay’ın avukatları, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçe sunarak, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin kararın kaldırılmasını ve Anayasa Mahkemesi’nin 11.01.2018 günlü kararına uyularak tahliye edilmesini istedi. Öte yandan gazeteci Mehmet Altan'ın avukatlarının da karara itiraz ettikleri ifade edildi.

Kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı vermiş, Alpay’ı yargılayan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, AYM’nin gerekçeli kararının kendilerine ulaşmaması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına, avukatının tahliye talebinin ise reddine karar vermişti.

14. AĞIR CEZAYA İTİRAZ

Alpay’ın avukatı Aynur Tuncel Yazgan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sundu.

Yazgan dilekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararından sonra salıverilme isteminde bulunduklarını ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, AYM kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ve sonuç doğuracağını ifade ederek, tutukluluk halinin devamı kararı verdiğini hatırlattı.

Alpay’ın tutukluluğunun devamına ilişkin kararın kaldırılmasını talep eden avukat Yazgan, Anayasa Mahkemesi’nin 11.01.2018 günlü kararına uyularak müvekkilin tahliyesine karar verilmesini istedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • selamiye cevap 12 Ocak 2018 17:43 cb nida dedi tanimiyorum saygida duymuyorum anayasa kararina adalet kalmamisli kimin gücü varsa onun adalati geciyor

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