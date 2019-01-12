Şafak operasyonu! İkisi kadın 4 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin bir istihbaratı değerlendirerek Yakutiye ilçesi Yeşilova ve Kurtuluş mahallelerindeki birer eve şafak vakti operasyon düzenledi.
Kurtuluş Mahallesi'nde ekiplerin geldiğini fark eden zanlılar evde bulunan uyuşturucunun bir miktarını tuvalete attı. Bu kişiler bir miktar uyuşturucuyu da pencereden aşağı fırlattı.
UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram toz esrar, bir miktar kenevir tohumu, tabanca, çok sayıda mermi, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ve hassas terazi ele geçirdi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyonda, satıcı oldukları belirlenen K.B, B.T, T.U. ve M.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
İKİSİ KADIN 4 KİŞİ
İkisi kadın 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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