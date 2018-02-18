SADAT Akşener'in peşini bırakmıyor? SADAT ne demek?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Üsküdar Üniversitesi'nde katıldığı bir panelde, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık Merkezi (SADAT) ile ilgili iddiaları nedeniyle İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında dava açtıklarını söyledi. Tanrıverdi, SADAT'ın "seyyidler" yani peygamber soyundan gelenler anlamına geldiğini söyledi.

SADAT, SEYYİTLER DEMEK: SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, "SADAT açılım olarak Savunma Danışmanlık Şirketi'nin kısaltılmışı. Kuracağımız şirkete bir isim ararken kısaltma ne olsun diye paylaşırken SADAT çıktı. Arkadaşımızın biri, 'Bu SADAT Arapça'da Seyitler anlamına geliyor' dedi ve biz de orada durduk. Yani ararken bulduğumuz bir kısaltma" dedi.

SADAT ERDOĞAN'IN GİZLİ SİLAHLI ORDUSU MU?: "Cumhurbaşkanı'na saldırmak isteyen muhalif gruplar, sözde biz Cumhurbaşkanı'na gizli ordu kuruyormuşuz.. Ne alakası var? SADAT'ın esas misyonu; İslam ülkelerine gelen tehdidi belirlemek. Buna karşı o ülkede güç geliştirmek. Bu gücün kullanılmasını planlama konusunda danışmanlık yapmak. Bu konuda silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duydukları özel eğitim konularında eğitim danışmanlığı yapmak. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan savunma sanayi ürünlerinin dost-müşterek üretilmesini ve de dost ülkelerden tedarikini temin edecek tarzda danışmanlık yapmak için kurulmuş bir şirkettir.'"

TÜRKİYE'DE BİR ÜSSÜMÜZ YOK: Programın ardından basın mensuplarının soruları üzerine İYİ Parti Meral Akşener'in SADAT ile ilgili iddialarını da değerlendiren Tanrıverdi, "Suç duyurusunda bulunduk. Tazminat davası açacağız. Doğru değil. Bizim Türkiye'de herhangi bir askeri üssümüz yok, silahlı bir unsur eğitmiyoruz. 'Paramiliter yapı oluşturuyor' derken, sivilleri silahlandırıyor demek istiyor. Böyle bir şey yok. Tamamen safsata, biraz daha ileri gidersek iftira" dedi.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KHK ile 'darbe girişimi ve sonrasındaki terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı dokunulmazlığı verilmesi' tartışması devam ederken Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğu iddiasını gündeme getirmişti. Akşener, "Örneğin Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılırsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de Sadat diye bir yapı. İnanın Sadat da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum" demişti.