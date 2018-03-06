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Saç dökülmesini önlüyor! Herkesin buzdolabında var

Saç dökülmesini önlüyor! Herkesin buzdolabında var

Jöle saç dökülmesine sebep olur mu, saç dökülmesine evde pratik çözüm var mı? Uzmanı açıkladı yumurta saç dökülmesini önlüyor. Sezaryen saç dökülmesine sebep oluyor. İşte saçlar hakkında bilmeniz gerekenler.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 06:43 - Güncelleme: 06-03-2018 06:43

Çünkü saç dökülmelerinin farklı sebepleri vardır. Hastaların mutlaka tetkik edilmeleri gerekir. ‘Benim saç dökülmem var krem süreyim, sarımsak süreyim…’ demekle olmaz. Mutlaka doktor tarafından saç dökülmesinin tipi belirlenmelidir ve çıkacak sonuca göre tedavi planı hazırlanmalıdır. Uzmanlar günde yüz tel saç dökülmesini normal olarak kabul ediyor ancak; yüz telden fazla dökülen, kıyafetlerimizden veya yatağımızdan sürekli toplamak zorunda kaldığımız saçlar konusunda uyarıyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Saçın günde yüz tele kadar dökülmesi normal olarak kabul edilir. Kişi sabah yataktan kalktığında yastığında dökülmüş saçlar görüyorsa, üzerindeki kıyafetten sürekli saç toplamak zorunda kalıyorsa, saçlarında incelme ve/veya seyrelme varsa mutlaka bir uzmana başvurmalıdır” dedi.

YUMURTA ÇARESİ : Eğer saç dökülmesi semptomatik alopesi yani genel saç dökülmesi ise; kişiye mutlaka kan tahlili yapılır ve kişinin vitamin değerlerine bakılır. Eksik olan vitaminler belirlenir ve yerine konur. Saç sağlığı için özellikle et grubunda bulunan demir vitamini, tahıl grubunun içerisinde bulunan B12 vitamini, yeşil sebzelerde bulunan folik asit ve yumurtada bulunan biyotin değerleri önemlidir.

“Tiroit hastalığı da saç dökülmesi yapabiliyor” diyen Yrd. Doç. Dr. Cesur şöyle konuştu: Bazen saç dökülmesi şikâyetiyle gelen hastanın tiroit problemi olduğunu buluyoruz. Lupus dediğimiz bazı bağ dokusu hastalıkları var. Bunlarda da hasta bize saç dökülmesi diye gelir. Yaptığımız bazı tetkikler sonucunda hastada lupus hastalığı olduğunu görürüz ve hastayı o ilgili doktora yönlendiririz. Yani saç dökülmesi deyip geçmemek, mutlaka hekime başvurup, dökülmenin sebebini araştırmak gerekiyor.

SEZARYENDEN SONRA DÖKÜLEBİLİR : Saç dökülmesinin farklı sebepleri vardır. Bunlardan biri doğumdan sonra hormonların değişmesidir. Sezaryen ile doğum yapan kişilerde ise anesteziye bağlı olarak saç dökülmesi olabilir. Doğum sonrası emzirmeye bağlı vitamin eksikliği sebebiyle de dökülmeler oluşabilir. Genellikle doğumdan sonra 3’üncü veya 4’üncü ayda çoğu annede saç dökülmesi görülür.

FÖN-MAŞA SAÇ DÜŞMAN : Öte yandan jöle, sprey gibi ürünler saç dökülmesine sebep olmaz. Ancak; düzleştirici, maşa veya fön makinesi kullanmak, saçı dışarıdan müdahale ile sürekli çekmeye bağlı olarak dökülmelere sebep olur. Aynı zamanda saça yüksek ısı uygulandığında da saçın yapısı bozulur. Saçın bu tarz uygulamalara çok fazla maruz bırakılmasını önermiyoruz.

SAÇINIZ İÇİN BUNLARA DİKKAT :  * Saçlarla çok oynanmamalı ve saçlara sıcak uygulamalar yapılmamalıdır.

* Yaz aylarında, özellikle yoğun güneş sebebiyle kuruyan saçlar mutlaka nemlendirilmelidir.

* Dengeli ve düzenli beslenmeye özen gösterilmelidir.

* Dökülme fark edildiğinde erken müdahale edilmelidir. Çünkü erken müdahale saçların çabucak toparlanmasına yardımcı olur.

*Saç dökülmesi bazı şampuanlar ve damlaların yanı sıra mezoterapi veya PRP uygulamaları ile durdurulabilir.

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