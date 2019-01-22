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Saç dökülmesine karşı sarımsak mucizesi

Saç dökülmesine karşı sarımsak mucizesi

Milyonlarca kişinin problemi olan saç dökülmesi hakkında, Sedat Sadır önemli açıklamalarda bulundu. Sadır, saçlı derinin sağlığı korunmadan saç dökülmesinin önüne geçilemeyeceğini söyledi. Siyah sarımsağın saç bakımındaki etkilerinden ve dökülmeye karşı evde yapılabilecek yöntemlerden bahseden Sedat Sadır, kimyasal ürünlere karşı da uyardı.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 12:47 - Güncelleme: 22-01-2019 12:47

Sedat Sadır, Türkiye’de her 10 kişiden en az 7’sinin saç dökülmesi problemi yaşandığını belirtti. ''100 tele kadar dökülme normal ancak bu rakamın üzerine çıktığı zaman tedbir alınması gerekiyor'' dedi.

Sedat Sadır, stres, dış etkenler ve bilinmeyen kimyasalların saça uygulanması sonucunda saç kayıpları sıkça yaşandığını belirtti. Özellikle, siyah sarımsak özlü saç bakım ürünlerinin; saç dökülmesi, kepeklenme ve saçlı derinin sağlığı için etkili olduğunu söyledi. 

KİMYASAL ÜRÜNLERE DİKKAT!

Sedat Sadır, dökülme problemi yaşayan insanları, kullandıkları ürenler hakkında uyardı. “İçeriğinde kimyasal olan hiç bir ürün kullanılmamalı. Kullanılan şampuanlara da dikkat edilmeli. İçeriğinde probiyotik etken madde olan ve eczanelerde bulunan şampuanlar saç dökülmesinde önemli etkilere sahiptir. Bu etken madenin olduğu ürünler saçın nemli kalmasını sağlıyor'' dedi.

EVDE UYGULANABİLECEK YÖNTEMLER NELER?

Peki dökülmelerin önüne geçmek için ve bakımlı saçlar için evde nasıl yöntemler uygulayabiliriz? ''Saçı yıkarken kaynar su kesinlikle kullanılmamalı. Saç kendini 28 günde yeniler. Bu döndü 7 güne düştüğünde saçta problemler ortaya çıkmaya başlar. Bu problemeler ilk olarak kepek olarak seyreder. Kepeklenmeyle birlikte kanalların kapalı olması saç kökünün hava almasını engeller. Bunun sonucunda da saç doğru bir şekilde beslenemez ve dökülmeye başlar. Saç gün aşırı yıkanmalı. Hekim önerileri dikkate alınarak, eczanelerdeki ürünler kullanılmalı. Kozmetik olarak adlandırılan kimyasal ürünlerden uzak durulmalı” dedi.

DÖKÜLME KADIN VE ERKEKLERDE FARKLI İLERLİYOR

Sadır, dökülmenin kadın ve erkeklerde farklı olduğunu ancak asıl önemli olanın mevcut olan saçı korumak olduğunu söyledi. “Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde farklıdır. Erkeklerde 7 aşamada kadınlarda ise 5 aşamada saç dökülmesi görülür. Kadınlarda ön saç çizgisi kalır, tepede ve yanlarda dökülme olmaz. Erkeklerde ise ön çizgi geriye doğru gider. Bir süre sonra tepe, ön ve arka kısımda dökülme başlar. Kadın ve erkeklerde saç bakım uygulamaları da farklılık gösterir. Ancak saç dökülmesi problemi yaşayan kadın ya da erkekler öncelikle mevcudu korumaya yönelik yöntemler uygulamalı. Mevcut koruduktan sonra yeni saç oluşumunu destekleyen yöntemlere geçilmeli. Saçlı deri sağlıklı değilse hiçbir uygulama ve yeni saç oluşumuna destek olacak ürünler fayda sağlamayacaktır” dedi.

SARIMSAK ÖNEMLİ

“Sarımsaklı ürünlerde ilk akla gelen sarımsak kokusunun ürüne nasıl yansıdığıdır. Kokudan rahatsızlık duyulacağı algısıyla bu ürünlerden genellikle uzak duruluyor. Ancak sarımsağın saç bakımındaki etkileri oldukça önemlidir. Özellikle siyah sarımsak olarak bilinen sarımsakta farklı bir teknik kullanılır. Özel sıkım sistemiyle özü alınan sarımsağın kullanıldığı ürünlerde koku olmaz. Sarımsaklı ürünler içerisindeki A,E,C, B1,B2,B6 vitaminleriyle doğru orantıda saç dökülmesini önleyici ve kepeği giderici etkiye sahiptir. Saç dökülmesini önlemenin yolu saçlı derinin sağlıklı olmasıdır. Saçlı derinin sağlığını sağlamadan ve oluşan kepek önlenmeden saç dökülmesinin önüne geçilemez. Sarımsaklı ürünlerle saçlı derinin sağlığı sağlandığı gibi saç dökülmesi ve kepeğin de önüne geçilmiş oluyor.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 22 Ocak 2019 13:17 Birileri piyasaya siyah sarımsak sürecek belliki....

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