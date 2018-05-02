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Sabah yazarından olay CHP adayı iddiası! Gırgırına mı!..

Sabah yazarından olay CHP adayı iddiası! Gırgırına mı!..

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP'nin "Erdoğan'ın 'kardeşim' dediği cumhurbaşkanı adayı"nın kim olduğu konusunda 'toto' oynadı... Barlas'ın 'aday toto'da gündeme getirdiği iki isim çok dikkat çekti...

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 11:37 - Güncelleme: 02-05-2018 11:37

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adaşının kim olacağı konusunda aday toto sürüyor. CHP adayını Cuma günü açıklayacak ancak köşelerde aday toto oynanmaya devam ediliyor. CHP'nin adayının "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşim dediği bir isim olacağı" iddiası üzerinden aday toto oynayan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve Bilal Erdoğan isimlerini gündeme getirdi...

ŞENER'E 'KARDEŞİM' DEMEDİ... "CHP'liler geçmişinde AK Partililik bulunan ve hatta Tayyip Erdoğan'ın "Kardeşim" dediği kadar Cumhurbaşkanına yakın olan bir kişiyi aday yapmak için aramaktalar" diyen Mehmet Barlas, AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener'in isminin de adaylar arasında geçtiğini hatırlatıp şöyle yazdı: "Ancak Abdüllatif Şener'e, Tayyip Erdoğan'ın 'Kardeşim' falan demediği biliniyor."

MUSTAFA YA DA BİLAL ERDOĞAN... Barlas geriye kalan ihtimallerle ilgili ise şöyle yazdı gırgırına: "Bu bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma gününde kadar Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'la görüşmeye çalışacağı tahmin edilebilir. Eğer bu görüşmeden sonuç çıkmazsa Kılıçdaroğlu belki de Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için teklif götürebilir..."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 11:55 Bilal ERDOĞAN olamaz...Çünkü o beklemede... AKP nin babasından sonraki başkanı...Veliaht!

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Bilal Erdoğan
BİLAL ERDOĞAN KİMDİR?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, 23 Nisan 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Bilal Erdoğan, üniversitesi Amerika'da okudu.  2003’

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