Sabah yazarından olay CHP adayı iddiası! Gırgırına mı!..

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adaşının kim olacağı konusunda aday toto sürüyor. CHP adayını Cuma günü açıklayacak ancak köşelerde aday toto oynanmaya devam ediliyor. CHP'nin adayının "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşim dediği bir isim olacağı" iddiası üzerinden aday toto oynayan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve Bilal Erdoğan isimlerini gündeme getirdi...

ŞENER'E 'KARDEŞİM' DEMEDİ... "CHP'liler geçmişinde AK Partililik bulunan ve hatta Tayyip Erdoğan'ın "Kardeşim" dediği kadar Cumhurbaşkanına yakın olan bir kişiyi aday yapmak için aramaktalar" diyen Mehmet Barlas, AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener'in isminin de adaylar arasında geçtiğini hatırlatıp şöyle yazdı: "Ancak Abdüllatif Şener'e, Tayyip Erdoğan'ın 'Kardeşim' falan demediği biliniyor."

MUSTAFA YA DA BİLAL ERDOĞAN... Barlas geriye kalan ihtimallerle ilgili ise şöyle yazdı gırgırına: "Bu bakımdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma gününde kadar Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'la görüşmeye çalışacağı tahmin edilebilir. Eğer bu görüşmeden sonuç çıkmazsa Kılıçdaroğlu belki de Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması için teklif götürebilir..."