Saadet Partisi'nden aday açıklaması

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu. Abdullah Gül ise bugün yaptığı açıklamada, yarın gazetecileri çağıracağını ve düşüncelerini paylaşacağını söylemişti. Bu durum Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında işlerin olumlu yönde gitmediği şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili adayı merak edilen Saadet Partisi, nihai kararını 1 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyecekleri programla açıklayacağını duyurdu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir.

Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara’da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır.

Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir."



ABDULLAH GÜL "YARIN AÇIKLAMA YAPACAĞIM" DEMİŞTİ

Saadet Partisi'nin 1 Mayıs tarihini işaret etmesi, Abdullah Gül'ün aday olmayacağı intibaını güçlendirdi. Çünkü Gül, adaylık konusunda düşüncesini yarın açıklayacağını duyurmuştu.