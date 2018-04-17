Saadet Partisi liderinden çok çarpıcı 'fitre' hesabı! Asgari ücret...

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 'Ramazan Fitresi' üzerinden ekonomik durum analizi yaptı. Diyanet'in fitre miktarını 19 lira olarak belirlediğini hatırlatan Karamollaoğlu, 5 kişilik bir ailenin günlük yemek masrafı üzerinden asgari ücret hesaplaması ve tespiti yaptı.

Saadet lideri Karamollaoğlu'nun hesabına göre 1 kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı olarak hesaplanan fitre miktarı Diyanet tarafından 19 lira olarak tespit edildiğine göre, 5 kişilik bir ailenin sadece aylık yemek masrafı 2 bin 850 lira... Bugün Türkiye'de asgari ücretin bin 600 lira olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu fitre hesabı bile, milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter" dedi...

İşte Karamollaoğlu'nun kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı o hesap: