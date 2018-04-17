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Saadet Partisi liderinden çok çarpıcı 'fitre' hesabı! Asgari ücret...

Saadet Partisi liderinden çok çarpıcı 'fitre' hesabı! Asgari ücret...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 19 liralık fitre miktarı üzerinden ekonomik durum hesabı yaptı. İlginç sonuçlar çıkardı...

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 09:54 - Güncelleme: 17-04-2018 09:54

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 'Ramazan Fitresi' üzerinden ekonomik durum analizi yaptı. Diyanet'in fitre miktarını 19 lira olarak belirlediğini hatırlatan Karamollaoğlu, 5 kişilik bir ailenin günlük yemek masrafı üzerinden asgari ücret hesaplaması ve tespiti yaptı.

Saadet lideri Karamollaoğlu'nun hesabına göre 1 kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı olarak hesaplanan fitre miktarı Diyanet tarafından 19 lira olarak tespit edildiğine göre, 5 kişilik bir ailenin sadece aylık yemek masrafı 2 bin 850 lira... Bugün Türkiye'de asgari ücretin bin 600 lira olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu fitre hesabı bile, milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter" dedi...

İşte Karamollaoğlu'nun kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı o hesap:

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 10:24 1 kişinin bir günlük yiyecek ihtiyacı olarak hesaplanan fitre miktarı Diyanet tarafından 19 lira olarak tespit edildiğine göre, 5 kişilik bir ailenin sadece aylık yemek masrafı 2 bin 850 lira... Bugün Türkiye'de asgari ücret bin 600 lira... "Bu fitre hesabı bile, milletin içine düştüğü dar boğazı anlatmaya yeter"

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