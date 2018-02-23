Rusya'dan son dakika açıklaması! Oyunu açıkladı

Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesinde pazar gecesinden beri süren bombardımanda can kaybı 400’ü geçti. Kurbanlardan 150’si çocuk.
Doğu Guta'da bu hafta yaşanan katliamın ardından BMGK’da Suriye çapında 30 gün ateşkes öngören bir tasarı sunuldu.
Bugün görüşülecek tasarı konusunda Rusya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın BMGK'da görüşülecek tasarı konusunda lehte oy vermeye hazır olduğunu açıkladı.
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