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Rusya'dan son dakika açıklaması! Oyunu açıkladı

Rusya'dan son dakika açıklaması! Oyunu açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek olan Suriye'de insani ateşkes tasarısında lehte oy kullanmaya hazır olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-02-2018 17:15 - Güncelleme: 23-02-2018 17:15

Suriye’nin başkenti Şam’ın Doğu Guta bölgesinde pazar gecesinden beri süren bombardımanda can kaybı 400’ü geçti. Kurbanlardan 150’si çocuk.

Doğu Guta'da bu hafta yaşanan katliamın ardından BMGK’da Suriye çapında 30 gün ateşkes öngören bir tasarı sunuldu.

Bugün görüşülecek tasarı konusunda Rusya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın BMGK'da görüşülecek tasarı konusunda lehte oy vermeye hazır olduğunu açıkladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 23 Şubat 2018 17:37 Savaş, ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!... Kin Nefret Hakaret dolu sözler, halklara düşmanlıklar getirir

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