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Rusya'dan kritik toplantı sonrası Türkiye açıklaması

Rusya'dan kritik toplantı sonrası Türkiye açıklaması

Rus basınının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un, Genelkurmay Başkanı Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Fidan'la yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun ele alındığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 19:49 - Güncelleme: 19-01-2018 00:27

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Valeriy Gerasimov, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede gerilimi azaltma bölgelerinin işleyişi ve bu bölgelerdeki ateşkes rejiminin desteklenmesiyle ilgili anlaşmalar da dahil olmak üzere Suriye'de durum ele alındı.

Öte yandan TSK, Rusya'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Moskova'daki görüşmesine ilişkin fotoğraf paylaştı.

TSK'dan yapılan açıklamada "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 18 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci hakkında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova’ya gitmişlerdir" denildi.

İBRAHİM KALIN'A DA SORULMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'a da, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova’ya yaptıkları ziyaret soruldu. Kalın, "Dün yapılan MGK’da sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sayın Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız bugün Moskova’ya gitmişlerdir. Ve şu anda görüşmelerini yapıyorlar. Sadece Afrin konusu değil Suriye sahasında yaşanan bütün hareketliliği ve gelişmeleri değerlendirmek üzere Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerini yapıyorlar" dedi.

"Bildiğiniz gibi Afrin’de yaşanan gelişmeler var. Afrin tarafından Türkiye’ye dönük atışlar, tacizler ve saldırılar var" diyen İbrahim Kalın, "Bütün bunları önlemek için sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’nin sınır güvenliğini ileri bir noktada sağlamak amacıyla Afrin ile ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Bunu yaparken Astana sürecinde yer alan paydaşlarımıza bunların istişarelerini yaparız. Kendilerinin bugün yapacağı görüşmeler neticesinde tabloyu daha net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Sivaslı 18 Ocak 2018 23:39 Afrin için uçak havalandırmaya gerek yok koçlar uçaklar türkiye sınırının içinde uçarken bile vurur büyük bir kısmını bence burada sihalar etkin kullanılmalı operasyon başlamadan sihalar ile kritik mevzi ve cephanelikler vurulmalı

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