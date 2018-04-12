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Rusya'dan çok kritik ABD açıklaması!

Rusya'dan çok kritik ABD açıklaması!

ABD ile Rusya arasında kimyasal saldırıyla ilgili tırmanan gerilimde Rusya'dan son dakika açıklaması geldi. Rusya, "Tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınılmalı" çağrısı yaptı...

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 12:40 - Güncelleme: 12-04-2018 12:49

RUSYA'dan ABD ile yaşanan Suriye krizi konusunda son dakika açıklamalar geliyor... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesinin henüz planlanmadığı belirtilirken, Suriye'de tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmasının son derece önemli olduğu ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün "Rusya hazır ol, füzeler gelecek" tweet'i sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov'dan gerilimi düşürücü açıklama geldi.

"Suriye'de krizi tırmandıracak adımlardan kaçınılmalı" diyen Peskov iki ülke arasındaki iletişim hatlarının açık olduğu vurgusu yaptı.  

Peskov, "ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda iletişim hatları açık. Bu iki taraf için de geçerli" dedi. 

Kremlin sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesinin planlanmadığı da belirtildi. 

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