Rusya'dan çok ağır açıklama: Ülke ismi vererek suçladı!

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki saldırının İngiltere'nin de arkasında olduğu bir provokasyon olduğunu iddia etti.

BM Genel Kurulu'ndaki oturuma katılan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Fransa, İngiltere ve ABD'nin tek istediğinin Suriye'deki Esad rejimini devirmek ve Rusya'yı izole etmek olduğunu söyledi.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye konusunda yükselen tansiyonun ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşanan tıkanmanın askeri gerginliğe neden olabileceğini açıkladı.