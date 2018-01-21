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Rusya'dan ABD'ye 'YPG'ye silah' tepkisi!

Rusya'dan ABD'ye 'YPG'ye silah' tepkisi!

Rusya Savunma Bakanlığı, "Pentagon, Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin ederek provokatif adımlar attı." açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 20:06 - Güncelleme: 21-01-2018 00:33

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara silah temin etmesi nedeniyle Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatarak "ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini tehdit etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki kriz durumunun gelişimine katkıda bulunan başlıca etkenin ABD tarafından atılan provokatif adımlar olduğu vurgulandı.

ABD'NİN SORUMSUZ DAVRANIŞLARI...

ABD’nin Suriye’de Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgeler yaratarak bu bölgeleri izole etmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada “Pentagon’un Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye, Afrin’e yönelik operasyon başlattı. ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir.” değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin güvenliklerinin sağlanması amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurmuştu.

Afrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüAfrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüAfrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüAfrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • börçigin 20 Ocak 2018 23:40 birileri okyanusları aşıp dibimizde operasyona yeltenirse dibimizdeki topraklara müdahalemiz gayet insanidir.

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