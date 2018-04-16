Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bundan sonra...

ANALİZ UZMANI IRIZA 16 Nisan 2018 15:43 ALOOOOOOOOOOOOOOOO BANA BAYIM BİZDE BİR ARGA SÖZ VAR /// ZINK ERENKÖY /// GEÇTİ OĞLUM GEÇTİ SİZ BU TAVIRI BAŞTAN KOYACAKTINIZ BUNDAN SONAR BU İŞLER YALAMA OLUR GİREN ÇIKAN BELLİ OLMAZ BENDEN SÖYLEMESİ Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.