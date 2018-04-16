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Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bundan sonra...

Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Bundan sonra...

Rusya Amerika geriliminde tansiyon Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un açıklamasıyla bir kez daha yükseldi. Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 14:11 - Güncelleme: 16-04-2018 14:11

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

DAHA SERT BİR CEVAP İÇİN KIŞKIRTICI OLACAK: ABD'nin yeni bir saldırı planı olmadığını düşündüklerini belirten Rus diplomat, yeni bir Amerikan saldırısının daha sert bir cevap için kışkırtıcı olacağını söyledi.

Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ANALİZ UZMANI IRIZA 16 Nisan 2018 15:43 ALOOOOOOOOOOOOOOOO BANA BAYIM BİZDE BİR ARGA SÖZ VAR /// ZINK ERENKÖY /// GEÇTİ OĞLUM GEÇTİ SİZ BU TAVIRI BAŞTAN KOYACAKTINIZ BUNDAN SONAR BU İŞLER YALAMA OLUR GİREN ÇIKAN BELLİ OLMAZ BENDEN SÖYLEMESİ Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını söyledi.

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