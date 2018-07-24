  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rusya'dan ABD'ye rest: Tek bir yol var

Rusya'dan ABD'ye rest: Tek bir yol var

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD'nin Suriye'de askeri operasyon gerçekleştirmeye devam etmek için hiçbir yasal dayanağı olmadığı, ülkedeki varlığını sürdürmek için tek mümkün yolun Moskova ve Şam ile göçmenlerin geri dönmesi için işbirliği yapmak olduğu ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-07-2018 19:46 - Güncelleme: 24-07-2018 19:46

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de askeri operasyon gerçekleştirmeye devam etmek için hiçbir yasal dayanağı olmadığı, ülkedeki varlığını sürdürmek için tek mümkün yolun Moskova ve Şam ile göçmenlerin geri dönmesi için işbirliği yapmak olduğu ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre Konaşenkov, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in göçmenlerin Suriye'ye dönmesi konusunda Rusya ile işbirliği yapılamayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Konaşenkov, ABD ordusunun Suriye'de operasyonlarına devam etmesi için yasal bir zemin olmadığını söyledi.

TEK BİR FIRSAT VAR

Konaşenkov "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'de kalması için tek bir fırsat var. O da Rusya ve ülkenin meşru hükümeti ile göçmenlerin ve yerleri değiştirilen sivillerin evlerine döndürülmesinde işbirliği yapmak" dedi.

Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de kalmak için her zaman DEAŞ ve El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ile mücadele kılıfını kullandığını belirtti ve Votel'in açıklamalarıyla ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi pozisyonunu itibarsızlaştırıp ülkede bulunmalarını daha da gayrimeşru hale getirdiğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rusya'dan ABD'ye rest: Tek bir yol var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro