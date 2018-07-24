Rusya'dan ABD'ye rest: Tek bir yol var

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Suriye'de askeri operasyon gerçekleştirmeye devam etmek için hiçbir yasal dayanağı olmadığı, ülkedeki varlığını sürdürmek için tek mümkün yolun Moskova ve Şam ile göçmenlerin geri dönmesi için işbirliği yapmak olduğu ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre Konaşenkov, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in göçmenlerin Suriye'ye dönmesi konusunda Rusya ile işbirliği yapılamayacağı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Konaşenkov, ABD ordusunun Suriye'de operasyonlarına devam etmesi için yasal bir zemin olmadığını söyledi.

TEK BİR FIRSAT VAR

Konaşenkov "Mevcut durumda ABD'nin Suriye'de kalması için tek bir fırsat var. O da Rusya ve ülkenin meşru hükümeti ile göçmenlerin ve yerleri değiştirilen sivillerin evlerine döndürülmesinde işbirliği yapmak" dedi.

Konaşenkov, ABD'nin Suriye'de kalmak için her zaman DEAŞ ve El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ile mücadele kılıfını kullandığını belirtti ve Votel'in açıklamalarıyla ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi pozisyonunu itibarsızlaştırıp ülkede bulunmalarını daha da gayrimeşru hale getirdiğini söyledi.