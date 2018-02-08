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Rusya ve Türkiye imzaları attı! Rus yapımı helikopterler...

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Rus yapımı helikopterler...

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün, Rus yapımı Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye’ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 21:41 - Güncelleme: 08-02-2018 00:38

Rusya Federal Havacılık Kurumu'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, "Rosaviatsiya Başkanı Aleksandr Neradko ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Can Erel, Nais-2018 sivil havacılık altyapısı fuarı sırasında, uçuşa elverişlilik alanındaki işbirliğiyle ilgili uygulama anlaşmasını imzaladı. Uygulama anlaşmasının imzalanması, Rus Ka-32 helikopterlerini Türk alıcılarına önümüzdeki baharda sağlama imkanını açıyor" dendi.

Anlaşma, Rosaviatsiya ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuşa elverişlilik belgelerinin karşılıklı olarak tanınmasını amaçlıyor ve böylelikle Rus hava araçlarının Türkiye'ye ithalatı için elverişli rejim oluşturuyor.

Ka-32 çok maksatlı helikopter arama kurtarma, yüksek montaj çalışmaları, yangın söndürme, yük taşıma, hasta ve yaralı tahliye, devriye ve özel operasyonlara destek amaçlı tasarlanmıştı.

Ka-32A11BC helikopteri günümüzde Rusya dışında Kanada, İspanya, Portekiz, İsviçre, Çin, Güney Kore ve Endonezya'da kullanılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 07 Şubat 2018 22:34 Evet helikopter tapıyoruz çok şükür ama akşamdan sabaha 50 helikopter yapamazsın Demi serdar

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