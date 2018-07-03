Rusya, Türkiye'den giden 15 ton çileği geri çevirdi!

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansının (Rosselhoznadzor) Krasnodar ve Adıgey temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre 15 ton Türk çileğine geçen hafta Novorossiysk limanında el koyuldu.

Çileklerde Rusya'nın tehlikeli bulduğu Kaliforniya çiçek tripsi tespit edildiğini kaydeden ajans, ürünlerin Rusya'ya alınmadığının altını çizdi.

244 bitkiye zarar veren Kaliforniya çiçek tripsi, dekoratif çiçeklerine en fazla zararı veren böceklerden biri olup sera koşullarında yetiştirilen sebze-meyvelere de bulaşabiliyor.