Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov telefon görüşmesi yaptı.
Görüşme, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.
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