Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev'den ABD tehdit! Savaş ilanı olarak göreceğiz

ABD Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

ABD'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağı haberleri, Moskova'nın sonu gelmeyen yaptırımlar sarmalında kilitlendiğine dair endişelerle rublenin iki yılın dip seviyesine düşmesine neden olurken, Rus varlıklarında satış baskısına yol açmıştı.

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin geçen hafta taslak halinde sundukları ayrı tasarılarla çeşitli Rus kamu bankalarının ABD'deki faaliyetlerine ve dolar kullanımlarına yönelik sınırlamalar öneriliyor. Medvedev, ABD'nin Rus bankalarını hedef alması halinde Rusya'nın ABD'ye karşı ekonomik, siyasi ya da diğer misilleme tedbirleri alacağını söyledi.

EKONOMİK SAVAŞ İLANI OLARAK NİTELENDİRİRİZ: Medvedev "Gelecekteki yaptırımlarla ilgili görüşmeler hakkında yorum yapmak istemem ama bankaların işlemlerine ya da bir ya da bir başka para birimini kullanmalarına ilişkin yasak getirilmesi halinde, bunu ekonomik savaş ilanı olarak nitelendirebiliriz" dedi. Medvedev ayrıca "Ve bu savaşa ekonomik, siyasi olarak veya gerekirse başka yollarla karşılık verilmesi gerekli olur. Ve Amerikalı dostlarımızın bunu anlaması gerekiyor" dedi.

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