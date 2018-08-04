Rusya ABD'ye gizli hattan bunu teklif etti!

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

Buna göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford’a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden bir mektup gönderdi.

Mektupta, ABD ile Irak-Suriye sınırındaki Ruhban kampında bulunan Suriyeli sığınmacıların durumu ve mayın temizleme çalışmalarında işbirliği teklifinde bulunuldu.