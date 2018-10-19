Rüşvetçi müdür suçüstü yakalandı! İşte kare kare o anlar...

DSİ'de ile iş yapan bir kişi, kurumdaki şube müdürlerinden U.K.E.’nin kendisinden rüşvet istediği iddiasıyla savcılığa başvurmasıyla üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Organize Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Rüşvet istediği iddia edilen DSİ Şube Müdürü U.K.E.’yi adım adım takibe alan polis, U.K.E.’nin tüm görüşmelerini kare kare fotoğrafladı. Özel ekip, şube müdürü ile kurumla iş yapan şirketlerde yönetici pozisyonunda bulunan B.Ö., P.A., L.D. ve Ö.K.’yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE İTİRAF ETTİ... ‘Rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’dan gözaltına alınan U.K.E. önce suçlamaları reddetti. Ancak ‘yaptığı rüşvet görüşmelerini’ gösteren fotoğraflar önüne konulunca suçunu itiraf etti.





EN AZ 200 BİN LİRA ALMIŞ... Görüşmelerini lüks restoranlarda yaptığı belirlenen U.K.E.’nin iş bağlama karşılığında en az 200 bin lira aldığı ortaya çıktı. U.K.E. ile 4 şirket yöneticisi tutuklandı.