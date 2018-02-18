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Rus uzmandan NATO ve Türkiye yorumu

Rus uzmandan NATO ve Türkiye yorumu

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının tamamen gerçekçi bir senaryo olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 18:06 - Güncelleme: 18-02-2018 00:22

Rus askeri uzman Konstantin Siskov, Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansı tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerin durumu nedeniyle yaşanan gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus uzman, "Türkiye'nin Afrin harekatı, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki ABD'li askeri uzmanların yaşamlarını tehdit ediyor. Bunun yanında Türkiye, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın alıyor. Bu, NATO'nun sistemine farklı bir unsurun katılması anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN NATO'DAN ÇIKMASI, RUSYA'NIN AKDENİZ'E İNMESİ DEMEK OLUYOR'

Bu kapsamda Türkiye'nin NATO'dan çıkmasının tamamen gerçekçi bir senaryo olduğunu savunan Sivkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki, Türkiye'yi kaybetmek ne anlama geliyor? NATO için bu, güney kanadının tamamının kaybedilmesi ve Rusya'nın Akdeniz'e inmesi demek oluyor. Zamanında Türkiye, ABD 6. Filosu'nu vurabilecek Rus ağır donanma-hava grubunu engellemişti."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • İFLAS 18 Şubat 2018 02:27 Uzmanlardan Türkiye yorumu__________İktidarı ve Saray’ı tenkit etmenin zindana atılmak mânâsına geldiği Türkiye’de artık tevkif edilme de, tahliye kararları da mesaj taşıyor... Yücel’e geçmiş olsun. Darısı hürriyetinden mahrum bırakılan 200’e yakın Gazetecinin başına.

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