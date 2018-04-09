Rus Dışişleri Bakanı'ndan flaş Afrin çıkışı! Artık...

RUSYA Dışişleri Bakanı Lavrov'a Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkındaki bir soru üzerine ilginç bir çıkış yaptı. Lavrov, "Afrin'de koydukları hedeflere ulaştıklarını söyleyen Türk yetkililerin şimdi bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine devretmeleri" dedi...

DURUMUN NORMALLEŞMESİ İÇİN... Lavrov, Afrin'den çekilip çekilmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Arfin'de durumun normalleşmesi için en basit yol, koydukları hedeflere ulaştıklarını söyleyen Türk yetkililerin şimdi bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine devretmeleri. Biz en azından böyle bir yol izleneceğini umut ediyoruz. Hiçbir zaman başka bir düşünceyle hareket etmedik" ifadelerini kullandı.

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran'ın liderlerinin geçen hafta Ankara'da gerçekleştirdiği üçlü zirvede Afrin'deki gelişmeleri konuşup konuşmadığı sorusu üzerine ise Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov şunları söyledi:

ERDOĞAN HİÇBİR ZAMAN İŞGAL ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ... "(Afrin) Erdoğan'ın pek çok defa bahsettiği pozisyon üzerinden konuşuldu: ABD, Kürt gruplarla flört etmeye başlayıp onlardan Irak sınırında bir tür güvenli bölge oluşturma planları yapınca, Erdoğan bu planları Türkiye'nin güvenlik çıkarlarına bir tehdit olarak gördü. Fakat Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi."