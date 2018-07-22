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Ruhani'den Trump'a gülle gibi tehdit! İranla savaş savaşların...

Ruhani'den Trump'a gülle gibi tehdit! İranla savaş savaşların...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini bugüne kadar kullanmadığı en sert ifadelerle hedef aldı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 12:59 - Güncelleme: 22-07-2018 12:59

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan ABD Başkanı Donald Trump'a bugüne kadarki en sert çıkışını yaptı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" dedi. Yurtdışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD’yi mutlaka yeneceklerini söyleyerek, ABD’nin İran ile müzakere talebine karşı son noktayı koydu:

MÜZAKEREYE OTURMAK TESLİM OLMAK DEMEKTİR... "Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD’yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir."

İRAN'LA SAVAŞ- SAVAŞLARIN ANASI OLUR... Trump’ın çatışmacı tavrıyla sadece İran için değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, "Düşmanlar, İran’la savaşın savaşların anası, İran’la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye konuştu.

ABD’Yİ MUTLAKA YENECEĞİZ... İran aleyhine başlattığı yaptırımlara karşı ABD’yi mutlaka yeneceklerini söyleyen Ruhani, "Ödeyeceğimiz bedeller olacak, ancak elde edeceğimiz çıkarlar daha fazla olacak. Tehditler bizi birbirimize daha da kenetleyecek" dedi.

HÜRMÜZ'Ü KAPATMAK EN BASİT YÖNTEM... İran’ın petrol satışını önlemeye çalışan ABD makamlarının çabalarına değinen Ruhani, "’İran petrol satamazsa kimse satamaz’ dediğimizde Hürmüz Boğazı’nı kapatacağımızı düşünüyorlar, halbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz’ü kapatmak bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz çeşitli boğazlarımız daha var" dedi.

ASLA KİMSENİN UŞAĞI OLMAYACAĞIZ... ABD’nin son komplosunun İran halkını yönetimden bıktırmak olduğunu söyleyen Ruhani, "İran halkını kışkırtamayacaksınız. İran halkı asla kimsenin uşağı olmayacak" diye konuştu.

SUUDİLERLE ARAMIZI DÜZELTMEK İSTİYORUZ... Komşu ülkelerle en iyi diplomatik ilişkileri kurmak istediklerini vurgulayan Ruhani, yeni şartlarda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesini istediklerini dile getirdi.

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