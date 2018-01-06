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Romanya, İsrail'in Kudüs isteğine hayır dedi

Romanya, İsrail'in Kudüs isteğine hayır dedi

Romanya, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacak. Romanya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 18:45 - Güncelleme: 06-01-2018 18:45

Romanya Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, BM'deki oylamada çekimser oy kullanan Romanya'nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'i telefonla arayarak Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınma konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede BM Genel Kurulu'nda çekimser oy kullanan Romanya'nın çekimser tavrının devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve Filistin'in bu sorunu barış içinde çözmeleri gerektiğini ifade etti.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü gündemli toplantısında, ABD'nin kararını geri çekmesini öngören tasarının 128 oyla kabul edildiğini hatırlatan İohannis, "Karar, BM üyesi ülkelere, Kudüs'teki diplomatik misyonlar kurmaktan kaçınmak ve Ortadoğu'da kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış için uluslararası çabaları artırmak gerektiğini gösterdi." dedi.

Iohannis’in açıklamasından sonra yerel basına açıklamalarda bulunan Bükreş'teki Filistin Büyükelçisi Fuad Kokaly de Iohannis’in kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Romanya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının meşru bir seçenek olduğunu düşünmeyen Romanya bir kez daha hukuk ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösteriyor." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 20:24 Yahudiler her şeyi kendi kurallarına göre yönetmeyi çok seviyor ama işte gerçekler çok ayrı o topraklar Filistinlilere aittir. Yahudilere değil. Yahudilerin toprakları mısır tarafındadır.

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